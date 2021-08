Annika und Susanna Kling wurden ohne Vorwarnung von Willi Römpp, dem Leiter des Impfzentrums überrascht. Römpp sowie der beratende Arzt Dr. Josef Haidar beglückwünschten die jungen Damen mit einem Geschenkkorb und den Worten „danke, dass Sie sich haben impfen lassen“.

Mobile Impfteams verimpfen 8546 Dosen

Seit 22. Januar wurden 53 629 Erstimpfungen und 46 371 Zweitimpfungen durch das Kreisimpfzentrum Hohentengen verabreicht. Enthalten sind auch Impfungen durch die mobilen Impfteams (4689 Erstimpfungen und 3859 Zweitimpfungen) die zunächst in den Senioren- und Behinderteneinrichtungen, dann vor Supermärkten oder bei Veranstaltungen durchgeführt wurden.

Römpp: „Impfbereitschaft nimmt wieder zu!“

Was Römpp freut ist, dass die Impfbereitschaft wieder zunimmt. Vergangene Woche wurden 1624 Dosen verabreicht, in der Woche zuvor waren es 1486 Dosen: „Die Menschen haben inzwischen verinnerlicht, dass sie sich nur mit einer Impfung vor der Krankheit schützen und ihre alte Freiheit zurückerlangen können. Jetzt, wo die Inzidenz rasch ansteigt und für Ungeimpfte wieder Tests, etwa beim Frisör oder für den Restaurantbesuch notwendig sind, und viele im Bekanntenkreis beobachten, dass die Impfung gut vertragen wird, gibt sich mancher einen Ruck.“

Ärzte beraten wegen Impfung für Kinder

Dass die ständige Impfkommission STIKO mittlerweile für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren eine Impfung empfiehlt, hat vielen Familien Sicherheit gegeben. Die Ärztinnen und Ärzte im Kreisimpfzentrum nehmen sich gerne Zeit für die Beratung der ganzen Familie.

Kostenlose Impfung bis 31. August möglich

In Hohentengen kann man sich weiterhin ohne Termin, kostenlos und mit ärztlicher Beratung bis 31. August von Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr und samstags von 7 bis 15 Uhr impfen lassen.

Kreisimpfzentrum reduziert ab 1. September die Öffnungszeiten

Ab 1. September hat das Kreisimpfzentrum dann noch im September montags bis freitags von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Angeboten werden die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson. Die Zweitimpfungen für Moderna erfolgen am 26. August (7 bis 20 Uhr) und am 1. September (12 bis 20 Uhr). Viele niedergelassene Ärzte bieten ebenfalls Impfungen an.

Mobiles Impfteam in Meßkirch, Sigmaringen und Stetten a.k.M.

Das mobile Impfteam mit Biontech und Johnson & Johnson ist am Dienstag

24. August, 14 bis 18 Uhr, beim Edeka in Meßkirch. Am Mittwoch und Donnerstag, 25. und 26. August, 14 bis 18 Uhr beim Toom-Edeka und am Freitag, 27. August, in Stetten a.k.M. beim Netto von 14 bis 18 Uhr. Mehr Informationen unter Telefon 0 75 71/102 64 66 oder www.landkreis-sigmaringen.de/impfen.