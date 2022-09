Illmensee (ror) Am kommenden Samstag wird Illmensee wieder zum Mekka aller Mountainbiker der Region. Bereits zum zehnten Mal werden Radsportler aus Nah und Fern die Drei-Seen-Gemeinde für einen Tag ganz ins Zeichen des Radsports stellen. Start für die Kurzdistanz ist um 12.30 Uhr und das Hauptrennen wird um 13 Uhr gestartet. Die Veranstalter rechnen wie in den letzten Jahren mit rund 200 Startern. „Wir haben einen festen Stamm von etwa 70 bis 80 Prozent an Teilnehmern, die jedes Jahr treu zu uns kommen“, erklärte Ulrich Knobel. Er und sein fünfköpfiges Organisationsteam mit rund 90 Helfern des SV Illmensee wollen in diesem Jahr das kleine Jubiläum mit der Ausrichtung dieses beliebten Sportevents feiern. „Vor allem die familiäre Atmosphäre und natürlich die schöne Landschaft sorgen für Begeisterung und die Fahrer freuen sich auf unsere Veranstaltung“, führte Ulrich Knobel weiter aus. Auch sei das Einzugsgebiet der hiesigen Challenge erfahrungsgemäß recht groß.

Spitzensportler am Start

Nicht nur Teilnehmer aus dem Ort und der näheren Region, sondern auch Gäste aus ganz Baden-Württemberg, der Schweiz und Österreich werden am Start zu finden sein. Für die Zuschauer gilt es bekannte Größen im Mountainbike-Sport hautnah zu erleben. Dazu zählt zum Beispiel Oliver Mattheis aus Pfronten, der bereits im Vorjahr erfolgreich war. Mit Patrick Rieger und Daniel Gathof haben bereits zwei weitere Spitzenfahrer ihr Kommen angekündigt. Trotzdem zielt der Sportverein Illmensee insbesondere auf den Jedermann- und gesundheitsorientierten Freizeitsportler. Vielleicht findet sich in diesem Jahr auch wieder eine Damenmannschaft ein. Auf jeden Fall erwartet die Zuschauer ein bunter Mix von Sportlern aller Leistungskategorien.

Abwechslungsreiche Strecken

Der Großteil des Rundkurses befindet sich auf Schotter- oder Waldwegen und ist fahrtechnisch gut zu bewältigen. Die Distanz einer Runde ist 15 Kilometer lang. Für die Fahrer beinhaltet sie keine übermäßigen technischen Ansprüche. Doch eine gute Kondition sollten die Fahrer schon mitbringen. Im Hauptrennen muss die Strecke drei Mal absolviert werden. Auf der Runde gibt es einige kraftzehrende Anstiege. Gerade am sogenannten „Schweineberg“ sind die Teilnehmer ziemlich gefordert. Die Anfänger und Nichtprofis werden an dieser Hürde zu kämpfen haben. Den Profis sollte diese Hürde sicherlich leichter fallen. Das schwierige daran ist, dass der Anstieg nicht gleichmäßig erfolgt. Am Schluss kommt eine sehr steile Rampe über rund 150 Meter. Genau an dieser Rampe pflegen meist die Siegfahrer die Spitzengruppe zu sprengen und die Kontrahenten abzuschütteln. Viel Kondition und Konzentration sind dann auch kurz vor der Hälfte der Runde angesagt. Zum Beispiel bei der Abfahrt im „Tobel“ wird fahrerisches Können wichtig. Untrainierte Teilnehmer müssen hier schon eventuell mal ihre Bremsen einsetzen und damit einige Sekunden liegen lassen. Bei Regenwetter ist diese Passage noch kniffliger zu fahren. Manch einer wird hier beim steilen Einstieg in den Tobel sein Bike lieber schieben. Allerdings, so macht Ulrich Knobel Mut, gab es bei den vergangenen neun Veranstaltungen nur ein einziges Mal Regen.

Familiäre Atmosphäre

Die bewährte Organisation und die faire, familiäre Atmosphäre macht diese Veranstaltung zu einem festen Bestandteil im Kalender vieler Biker. Großen Zuspruch fand bei den vorangegangenen Wettkämpfen in Illmensee auch die Kurzdistanz über 15 Kilometer und 300 Höhenmetern. Hier finden sich erfahrungsgemäß vor allem auch zahlreiche Biker aus der Gemeinde ein, die diese Gelegenheit nutzten, um Wettkampf-

atmosphäre genießen zu können. Auch in diesem Jahr wird das Starterfeld nach dem Start durch ein vorausfahrendes Motorrad zunächst auf rund 300 Metern Länge eingebremst.

Attraktive Preise für die Sieger der verschiedenen Altersklassen gibt es natürlich auch. Durch die Wertung in unterschiedlichen Altersklassen werden faire Bedingungen für die Teilnehmer geschaffen. Außerdem erhält jeder Starter eine Fünf-Liter-Saftbox als Willkommenstrunk überreicht. Jeder Biker wird im Start- und Zielbereich mit einem Transponder ausgerüstet. So können sich die Teilnehmer oder Zuschauer an der Drei-Seen-Halle nicht nur bestens verköstigen lassen, sondern sind auch per elektronischer Zeitmessung jeder Zeit über das Renngeschehen informiert.

Auf den letzten Drücker

Nachmeldungen sind noch bis eine Stunde vor dem Start möglich. Alle weiteren Infos unter http://www.sv-illmensee.de