Von 8 bis 18 Uhr haben am Sonntag, 23. Oktober, die Wahllokale in Pfullendorf geöffnet und 10 281 Wahlberechtigte sind aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu bestimmen. Vor acht Jahren, als Amtsinhaber Thomas Kugler ohne Gegenkandidat für eine zweite Amtszeit bestätigt wurde, lag die Zahl der Wahlberechtigten mit 9823 noch unter der 10 000er Marke. Nun hoffen die Verantwortlichen, dass die Wahlbeteiligung höher ist, als im Jahr 2014, als sie lediglich 28,1 Prozent betrug. Dass damals mehr als 70 Prozent der Wahlbürger nicht zum Urnengang antraten, wurde von Experten mit dem Hinweis relativiert, dass Kugler ohne Gegenkandidat war, wobei er 98,3 Prozent der Stimmen erhalten hatte.

Drei Männer und eine Frau kandidieren

Vier Namen stehen auf dem Stimmzettel, und zwar entsprechend dem Eingang der Bewerbungen. Als Erster nutzte Samuel Speitelsbach aus Ravenstein die lange Bewerberfrist, die vom 6. August bis 26. September dauerte, um seine Unterlagen ins Rathaus zu schicken, so wie er es zuvor bei zahlreichen anderen Ausschreibungen getan hat. Ansonsten glänzte der Dauerkandidat durch Abwesenheit.

Ralph Gerster verweist auf fachliche Expertise

Ralph Gerster, Bürgermeister von Herdwangen-Schönach, ist 51 Jahre alt und Diplomverwaltungswirt. | Bild: Gemeinde Herdwangen-Schönach

Schon vor Beginn der Bewerberfrist hatte Ralph Gerster, Bürgermeister von Herdwangen-Schönach, öffentlich erklärt, dass er kandidieren wird. Seine Unterlagen gab er dann später persönlich im Rathaus ab. Seit 2009 leitet der 51-Jährige die Geschicke der Nachbargemeinde und verwies bei der öffentlichen Kandidatenvorstellung in der Stadthalle sowie der SÜDKURIER-Podiumsdiskussion in der Andelsbachhalle Denkingen auf seine fachliche Expertise, die er in vielfältiger Weise in der öffentlichen Verwaltung gesammelt hat. Der Diplomverwaltungswirt nannte unter anderem die Gesundheitsversorgung, Digitalisierung, Entwicklung von Innenstadt und Ortsteilen, Schulen und Digitalisierung als entscheidende Zukunftsthemen, die er gemeinsam mit der Bevölkerung meistern will. Er versprach Transparenz und will alle Bürger in die Entscheidungsfindungen der Stadt mitnehmen. Im Falle seiner Wahl will der zweifache Familienvater in Herdwangen-Schönach wohnen bleiben, wobei die 30-minütige Fahrstrecke ins Pfullendorfer Rathaus für den passionierten Radler kein Problem ist. Die Schaffung von Wohnraum sieht Gerster als zentrale Herausforderung in den kommenden Jahren. Wichtig sei, dass die Stadt ausreichend neue Wohnbauflächen erschließe und man sollte innerörtlichen Baubestand sanieren, und dazu Fördermittel abschöpfen.

Patricia Habib Celedòn arbeitet als Rückkehrmanagerin

Patricia H. Celedòn ist 53 Jahre alte und arbeitet als Rückkehrberaterin für Asylbewerber im Landratsamt Tuttlingen. | Bild: Günther Brender

Schon seit einem Jahr wohnte Patricia Habib Celedón in Pfullendorf. Bewusst sei sie in die Linzgaustadt gezogen, bekannte die 53-Jährige, die derzeit als Rückkehrmanagerin für Asylbewerber beim Landratsamt Tuttlingen arbeitet. Die gebürtige Kolumbianerin weist eine vielfältige berufliche Vita auf, sie hat sich kurz vor Ende der Bewerberfrist zur Kandidatur entschieden. Sie wolle neue Ideen einbringen, um den Alltag der Menschen zu erleichtern, wobei sie ein besonderes Augenmerk auf die Jugend legt. Konkret würde sie einen Jugendtreff in der Mitte von Pfullendorf einrichten und allen Kindern und Jugendlichen aller Schularten den Schüleraustausch mit den Partnerstädten ermöglichen. Beim SÜDKURIER-Podium in Denkingen sprach sie sich dafür aus, dass die Stadt Gebäude kaufen oder sanieren könnte, um so kostengünstigen Wohnraum zu schaffen. Die Innenstadt soll durch die Ansiedlung kleiner Geschäfte wieder belebt werden und für Senioren würde Celedón strategisch platziert kleinere Sportplätze anlegen.

Maschinenbauingenieur Markus Bezikofer wohnt in Königseggwald

Markus Bezikofer ist 45 Jahre alt und leitet ein Team der Qualitätskontrolle bei ZF in Friedrichshafen. | Bild: Günther Brender

Der 45-jährige Markus Bezikofer aus Königseggwald hat am allerletzten Tag der Bewerberfrist seine Unterlagen in den Rathausbriefkasten geworfen. Der Maschinenbauingenieur leitet nach eigenen Angaben bei ZF in Friedrichshafen ein 40-köpfiges Team in der Qualitätsplanung. Krankheitsbedingt konnte er am SÜKURIER-Podium in Denkingen nicht teilnehmen. Bei der offiziellen Kandidatenvorstellung entführte der dreifache Familienvater die Zuhörer auch in die Welt von magischen Zahlen und dem „sonnendurchfluteten Pfullendorf“. Ein Bürgermeister müsse die Ideen und Wünsche von Bevölkerung und Gemeinderat ermöglichen. Als eigene Idee präsentierte er unter anderem das Aufstellen von Automaten für die Nahversorgung der Ortsteile.

Gemeindewahlausschuss trifft sich im Rathaus

Der Gemeindewahlausschuss zur Bürgermeisterwahl tagt am Sonntag, 23. Oktober, um 18.30 Uhr im Rathaus, Zimmer E 0.02. Gegenstand der Tagesordnung ist die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses für die Bürgermeisterwahl gemäß Paragraf 43 Kommunalwahlordnung. Nach der Feststellung durch den Gemeindewahlausschuss erfolgt die öffentliche Bekanntgabe des Wahlergebnisses dann auf dem Marktplatz. Die Verwaltung geht davon aus, dass das Wahlergebnis gegen 19 Uhr vorliegt.