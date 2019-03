Ostrach – Morgen lockt bei Stangen Schmid der Lifestyle-Sonntag. Besuchern wird von 13 bis 18 Uhr ein buntes Programm geboten. Ob beim Workshop mit Kreidefarben oder bei den Grillvorführungen, langweilig wird es bestimmt nicht. „Dieses Mal haben wir Grillmeister von den Herstellern Napoleon und Outdoor-Chef zu Gast“, erzählt Charly Schmid. Maxi Schmid bereitet wieder die beliebten Ofyr-Burger zu, die es auch in vegetarischer Ausführung gibt.

Die Firmengeschichte begann vor gut 90 Jahren mit der Produktion und dem Verkauf von Pfählen und Stangen. Nach und nach wurde das Sortiment um Produkte für Outdoor, Garten und Terrasse ausgebaut. Das Außengelände umfasst 2500 Quadratmeter und Kunden finden dort von Blumentrögen und Gartenhäusern über Gartenmöbel und Rosenbögen bis hin zu Dekofiguren alles, was des Hobbygärtners Herz begehrt. Tierfreunde dürfen sich auf ein großes Sortiment an Tier-Figuren in Steinoptik freuen, sei es die lebensgroße Dogge, der putzige Mops oder ein goldiges Kätzchen.

Grills und Outdoor-Küchen sind in dieser Saison ein ganz großes Thema. Gerade, was das Grillen angeht, sind die Möglichkeiten enorm. Mit dem entsprechenden Zubehör kann man Pizza backen, Gemüse schmoren, Smoken, Planken und sogar Desserts zubereiten.

Groß ist die Auswahl auch in den Bereichen Farben, Lasuren, Werkzeug und Floristik. Ein wichtiger Geschäftszweig sind sie dekorativen Accessoires. Sabine und Charly Schmid wissen, was Haus und Garten schöner, behaglicher und stylisher macht: Plaids und Kissen, Bilderrahmen, Kerzenleuchter, schönes Geschirr, Spiegel und vieles mehr. Von Shabby Chic über den hyggeligen Skandi-Style bis hin zum Vintage-Look sind die unterschiedlichsten Stilrichtungen repräsentiert. Recht neu im Sortiment sind Mode und Schmuck des Labels „Moshi“ und seit neuestem gibt es Strickjacken und Wickelschals von der holländischen „Knit Factory“.