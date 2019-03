Jedes Jahr veranstaltet der Turngau Hohenzollern den Turngautreff, eine Sportveranstaltung zur Förderung des Sports. In diesem Jahr fand sie in Ostrach statt. Elf Gruppen aus der gesamten Region zeigten ihr turnerisches und tänzerisches Können. Auch die ganz kleinen Sportler waren mit dabei: 20 Mädchen des TSV Sigmaringendorf im Alter von fünf bis neun Jahren präsentierten dem Publikum eine Reise ins Schlumpfenland.

Begrüßt wurden Zuschauer und Akteure von Josef Baumgärtner, dem Vorsitzenden des Turngaus Hohenzollern. Duch das abwechslungsreiche Programm des Nachmittags führte Bettina Stehle vom Turnverein Ostrach. Den Auftakt der turnerischen Darbietungen machten 17 Übungsleiter des Turnvereins Ostrach. Sie präsentierten das Dreiländereck auf sportliche Weise. Im Anschluss begrüßte auch Elfriede Schöb, Vorsitzende des Turnvereins Ostrach, die Anwesenden, bevor die „Teens“ des Turn- und Sportvereins Sigmaringendorf bei ihrem Auftritt turnerische Elemente mit Gymnastikbändern verbanden.

Magische Stimmung verbreitete der Auftritt der Gruppe „Passion of Dance“ aus Bingen. Sportlich fit zeigten sich die „Step Teens“ aus Ostrach.

Die Germanenzunft Benzlingen führte einen Zirkus auf, der das Publikum sichtlich begeisterte. Getoppt wurde diese Aufführung noch von den zwischen acht und 18 Jahre alten Mädchen des Rock'n'Roll Clubs Cadillac Mengen.

Waren bisher nur weibliche Akrobaten auf der Bühne, zeigten im Anschluss daran die Jungen des Turnvereins Ostrach, dass der Sport auch etwas für starke Kerle ist. Sie boten dem Publikum akrobatische Kunststücke und die Freude am Sport war den Akteuren deutlich anzumerken.

Wilde Tiere begegneten dem Publikum bei der Vorführung der Gruppe „Dance Mania“ des SC Sigmaringendorf.

Aufregend war auch die Darbietung der Wettkampfgruppe des TSV Sigmaringendorf. Bunt und mit einigen Kostümwechseln präsentierten die Akteure, alle zwischen acht und 30 Jahre alt, ihr Können. Den Abschluss machten die Mädchen des TV Ostrach mit einer tierischen Turndarbietung. Alle Akteure ernteten begeisterten Beifall für ihre Leistungen.

Turngau Hohenzollern

In den Jahren 1871/72 gab es in Deutschland einen starken Drang nach politischer Einigung, der sich auch auf die bestehenden hohenzollerischen Turnvereine auswirkte. Die Turndevise "Einigkeit macht stark" versuchte man durch den Zusammenschluss der Vereine zu verwirklichen, informiert der Turngau auf seiner Internetseite. Man traf sich in Veringenstadt zu einer Aussprache. Am 19. Mai 1872 kamen die Vereine Gammertingen, Sigmaringen, Trochtelfingen, Veringenstadt und Hettingen im "Schwanen" in Hettingen zur Gründung des Hohenzollerischen Gauverbandes zusammen. Präsident ist derzeit Josef Baumgärtner aus Mengen. Der Turngau hat aktuell 53 Mitglieder.