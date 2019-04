Ostrach – In den vergangenen Tagen hat sich der Frühling mit einem Paukenschlag in unser Bewusstsein gerückt. Zeit wird’s, den Garten wieder schön herzurichten, Balkon und Terrasse auf den Sommer vorzubereiten. Bei Stangen Schmid in Ostrach wird man heute, 26. April, und morgen, 27. April, fündig, wenn es darum geht, in Sachen „Outdoor“ aktiv zu werden. Seien es Erden und Dünger, Beläge für die Terrasse, Holzpfähle für den Zaunbau oder Material für einen Wind- und Sichtschutz. Auch Spielgeräte für Kinder – von der Schaukel bis zum Stelzenhaus – gehören zum umfangreichen Sortiment. Und für die „Großen“ darf es vielleicht eine Gartenliege aus Holz zum Relaxen oder eine neue Laube sein? Dass ein solches Häuschen nicht nur zum Aufbewahren von Gießkanne, Rasenmäher und Co. genutzt werden kann, zeigt das wohnlich eingerichtete „Musterhaus“ im Vorgarten von Stangen Schmid. Sabine Schmid hat zudem mehrere Container Baumschulware bestellt. „Es handelt sich um besondere Pflanzen, die man nicht in jedem Baumarkt oder Supermarkt bekommt“, erklärt sie. Darunter sind diverse Clematis und Mini-Obstbäume, die einem nicht über den Kopf wachsen.

Auf über 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche im Außengelände kommt auch das Dekorative nicht zu kurz. Groß ist zum Beispiel die Auswahl an Edelrost-Objekten, sei es der elegante Schriftzug „Willkommen“ oder „Lieblingsplatz“ oder eine kunstvolle Kugel.

Ein Schwerpunkt der Schmid’schen Frühlingstage liegt bei einer der Lieblingsbeschäftigungen der Deutschen: dem Grillen. „Wir grillen den Frühling an“ heißt passenderweise das Motto. Am Freitag wird ab 14 Uhr gegrillt, am Samstag ab 10 Uhr. Die Besucher können Kleinigkeiten vom Grill verkosten.

Maxi Schmid bereitet Rindfleisch- und Veggieburger auf dem Ofyr zu, einem ganz besonderen Grill-Exemplar, ist er doch Feuerschale und Grill in einem. Das Grillgut liegt nicht auf einem Rost, sondern auf einem breiten Ring am äußeren Schalenrand. „Das Grillen wird heutzutage zelebriert“, stellt Sabine Schmid fest. Ein echter Hingucker – allein schon aufgrund seiner Größe – ist der moderne „Lugano“ des Herstellers Outdoorchef. Das Gerät verfügt über viele Zusatz-Funktionen wie Steakhouse-Burner oder Seitenkochstelle. „Als Einsteigermodell würde ich den Leon empfehlen, wir verkaufen ihn gerade zum Angebotspreis“, wirbt Sabine Schmid die BBQ-Werbetrommel.

Auch drinnen können Besucher in Ruhe schlendern und vieles entdecken. Ganz neu im Sortiment sind großformatige Öl-auf-Leinwand-Bilder von LaCasa, die Sabine Schmid auf der Messe in München entdeckt hat. Wer auf Raumdüfte steht, kann aus über 50 Düften für die Lampe Berger auswählen. Und wenn der Frühling mal pausiert oder die Sommerabende nicht ganz so lau sind: von Knit Factory und Moshi gibt es bei Schmids Strickjacken und kuschlige Wickelschals..