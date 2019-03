von Josef Unger

Der Ortsverband Ostrach des Sozialverbands VdK hat im abgelaufenen Jahr seine Aufgabe als Vertreter der Interessen seiner Mitglieder erfüllt. Diese Feststellung traf Vorsitzender Helmut Aigner bei der Hauptversammlung in der Begegnungsstätte des Elisabethenheims.

Er selbst verzichtete aus Altersgründen auf eine Wiederwahl, weshalb Neuwahlen den Mittelpunkt der Versammlung bildeten. Doch Probleme mit der Nachfolge gab es keine, denn der bisherige Stellvertreter Karl Konrad war bereit, das Ehrenamt weiterzuführen. Er und sein künftiger Stellvertreter Wolfgang Schick erhielten jeweils das einstimmige Vertrauen der Versammlung. Lobend erwähnte Fritz Bezikofer als Vertreter des Kreisverbands diesen Vorgang, den er leider nicht überall antreffe.

Neun Mitglieder mehr als im Vorjahr

179 Mitglieder zählte der Ortsverband zum 31. Dezember 2018, neun mehr als im Vorjahr. Helmut Aigner dankte den Mitgliedern für ihre Treue und den Vorstandsmitgliedern für die Besuche an Geburtstagen und in Krankheitsfällen. Er selbst habe an den Vereinsringsitzungen der Gemeinde teilgenommen und den Volkstrauertag mitgestaltet. Er machte auf die Aktion „Pflege macht arm“ aufmerksam, die sich die Senkung der Pflegeheimkosten zum Ziel setze.

Arztpraxis, Wohnungen und Apotheke entstehen

Bürgermeister Christoph Schulz wies auf einige kommunalpolitische Vorgänge hin. Er verwiese dabei auch auf die Restaurierung des ehemaligen Gerbeigebäudes in der Sigmaringer Straße, wo eine Arztpraxis, drei Wohnungen und eine Apotheke entstehen.

Das ist der neue VdK-Vorstand

Neben den Vorsitzenden Karl Konrad und Wolfgang Schick gehören dem Vorstand künftig Andrea Knäpple als Schriftführerin, Bärbel Lange als Kassiererin, Margit Korbely als Frauenbeauftragte, Karl Wiest als Behindertenbeauftragter sowie als Beisitzer Reinhold Kober und Mario Korbely an. Für 25-jährige Mitgliedschaft überreichte Fritz Bezikofer im Namen des Landesverbands Wolfgang Schick eine Ehrenurkunde sowie die Ehrennadel. Weitere Mitglieder wurden anschließend für ihre zehnjährige Mitgliedschaft geehrt.