Keine Vertretung für Grundschule gefunden

Ein aktueller Personalnotstand hat die Leitung des Reinhold-Frank-Ostrachtal-Schulzentrums, die Verwaltung und das staatliche Schulamt Albstadt gezwungen, den Betrieb an der bis 2017 eigenständigen Grundschule Burgweiler vorerst für dieses Schuljahr komplett einzustellen. Im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat entschieden, die Schule in dem Teilort als Außenstelle des Schulzentrums zu betreiben, wobei nur die Klassen 1 und 2 in Burgweiler unterrichtet werden und die älteren Schüler der Klassen 3 und 4 im Kernort zur Schule gehen. In diesem Schuljahr waren es lediglich acht Mädchen und Jungen, die die gemeinsame Klasse 1/2 umfasste und dennoch gestattete das Schulamt, dass die Kinder in der Außenstelle unterrichtet werden. Das Bemühen aller Beteiligten, den Schulbetrieb in Burgweiler aufrecht zu erhalten, war eindeutig erkennbar.

Alle Burgweiler Kinder sind in einer Klasse

Dann machte ein Personalausfall im Ostrachtal-Schulzentrum interne personelle und organisatorische Umstrukturierungsmaßnahmen nötig, die Konrektorin Linda Gneiting im Gespräch mit dem SÜDKURIER erläuterte. Man habe die Vertretung für die ausgefallene Kollegin intern nicht mehr bewerkstelligen können und das Schulamt trotz aller Bemühungen keine Vertretung gefunden. Um für alle Schüler des Schulzentrums eine verlässliche Situation herzustellen, habe man sich entschieden, die acht Erst- und Zweitklässler aus Burgweiler nun in Ostrach zu unterrichten, die mit ihrer Klassenlehrerin ins Schulzentrum umzogen. Selbstverständlich habe man alle Kinder aus Burgweiler in einer Klasse untergebracht, die im Übrigen nun von ihrer Klassenlehrerin geleitet wird. So ruht der Schulbetrieb im Teilort für das restliche Schuljahr 2018/2019.

Mittelfristig wieder Unterricht in Burgweiler

Auch Bürgermeister Christoph Schulz macht deutlich, dass die Kommune alles daran setzen wird, dass der Schulbetrieb in Burgweiler mittelfristig wieder aufgenommen wird und bislang werde das Gebäude im Stand-By-Betrieb gehalten. Niemand könne allerdings sagen, was mittelfristig bedeute, denn die Wiederaufnahme des Unterrichts sei von der Lehrerversorgung und der Schülerzahl abhängig, wobei er angesichts der künftigen stärkeren Jahrgänge in Burgweiler, Spöck und Kalkreute optimistisch ist. Dass die Begeisterung der Burgweiler Eltern und der gesamten Ortschaft angesichts des Unterrichtsstopps bei Null liegt, dafür hat der Rathauschef volles Verständnis.

Klassenteiler Angesichts des Lehrermangels hat das Kultusministerium entschieden, dass betroffene Schulen den Klassenteiler nach oben setzten können. Als Minimalgröße für eine Grundschulklasse sind 16 Schüler festgelegt und eine Aufteilung in zwei Klassen gibt es, wenn es 28 beziehungsweise 30 Schüler sind. Der Klassenteiler an Gemeinschaftsschulen kann gleichfalls von 28 auf 30 Schülern und bei allen anderen Schularten von 30 auf 32 hochgesetzt werden. Wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die erforderliche Mindestschülerzahl nicht erreicht wird, prüft das Schulamt eine klassenübergreifende Zusammenlegung.

