von Christl Eberlein

Es war ein sommerlich-sonniger Abend, die Kirche Sankt Pankratius im Hintergrund und davor das Posaunenquartett Four Bones und Perkussionist Tamás Kovács aus Ungarn: Auf dem Programm der Musikfestwochen Donau-Oberschwaben stehen in diesem Jahr viele ausgezeichnete musikalische Genüsse, zu denen auch die fünf Musiker zählen, die am Samstagabend in Ostrach auf der Bühne standen.

Bodenseekreis Die Festival-Saison startet: Auf diese Konzerte darf sich die Bodensee-Region freuen Das könnte Sie auch interessieren

Feurige Melodien mit Leidenschaft und Temperament

Mit ihrem Auftritt und einem bunt gemischten Auszug aus ihrem Repertoire bewiesen sie dem Publikum, dass die Posaune nicht nur Teil eines Orchesters sein kann, sondern mit Leichtigkeit auch solotauglich ist. Zusammen mit den Rhythmen von Trommel, Tamburin und Cajón wurden aus den vorgetragenen Stücken – unter anderem von Samuel Scheidt, Duke Ellington und Xénia Stollár – feurige Melodien mit Leidenschaft und Temperament.

Von Klassik bis Swing

Die vier Posaunisten sind wahre Meister ihres Fachs. Das harmonische Zusammenspiel von Bass- und Tenorposaunen begeisterte das Publikum in Ostrach. Von Klassik bis Volksmusik, von Jazz über Tango bis Swing: Was die Musiker des Four-Bones-Quartett auch immer in Posaunentöne verwandelten, wurde zu einem echten Ohrenschmaus. Auch eigene Kompositionen von Posaunist Péter Magyar waren am Samstag im Ostracher Ortskern zu hören.

Besonderes Ambiente sorgt für schönes Konzerterlebnis

Der Verkehr hatte kurzzeitig für das Konzert von der Hauptstraße auf andere Straßen ausweichen müssen, damit nichts den Klang der Posaunen störte. Allein das Klappern der Störche auf dem Dach des angrenzenden Landhotels und Gasthofes „Zum Hirsch“ mischte sich hin und wieder unter die Musik und den Applaus der Zuschauer und sorgte für ein Lächeln bei Musikern und Gästen. Das besondere Ambiente des Veranstaltungsortes und die ausgezeichnete Musik machten aus dem Konzert ein unvergleichlich schönes Erlebnis, nicht nur für Liebhaber der Posaunenmusik.

Die amüsant und unterhaltend vorgetragenen Erläuterungen und Ankündigungen der einzelnen Stücke durch den musikalischen Leiter und Konzertorganisator der Musikfestwochen Donau-Oberschwaben, Guntram Bumiller, rundeten die Veranstaltung ab.

Bis zum 20. Juli stehen noch weitere musikalische Veranstaltungen auf dem Programm, unter anderem die Brass Band A7 am 7. Juli in Ertingen und das Ladies Classic Quartett am 14. Juli in Bad Schussenried.