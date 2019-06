Ostrach (kaj) Das Jugendfußball-Turnier an Pfingsten ist ein Synoym für Jugendfußball-Turnier der Extraklasse. Der FC Ostrach richtet bereits seit 49 Jahren das sportliche Event aus. Vom Samstag, 8. Juini, bis Montag, 10. Juni, wird im Buchbühlstadion Ballsport auf höchstem Niveau gezeigt. Das junge Teilnehmerfeld setzt sich aus U 17-Mannschaften zusammen. Dabei sind nicht nur Mannnschaften aus Deutschland auf dem Platz, sondern auch Teams aus Kroatien, England, Brasilien, Italien und Tschechien kämpfen um den Pokal – Die Mannschaften vom Hellas Verona FC und vom Parma Calcio 1913 ersetzen die U 17 Mannschaften vom RB Leipzig und Dynamo Dresden, die kurzfristig absagen mussten. Der Turniersieger von 2018, der Bristol City FC, ist in diesem Jahr nicht mit von der Partie.

Die begehrte Trophäe heißt jetzt übrigens nicht mehr Yokohama-Cup, sondern Silphienenergie-Cup – so benannt nach dem neuen Sponsor. Fußball-Fans dürfen sich in jedem Fall auf attraktiven Fußball und spannende Wettkämpfe freuen. Die Spiele beginnen am Samstag um 10 Uhr mit der Partie Hellas Verona gegen Eintracht Frankfurt. An Pfingstsonntag und -montag starten die Spiele um 12 Uhr. Die Siegerehrung findet am Pfingstmontag nach dem Finale (16 Uhr) statt.

Zum Rahmenprogramm gehört am Samstag um 21 Uhr die „Players Night“ im Festzelt. Turnierdirektor Andreas Barth, Zahlreiche Helfer und Sponsoren tragen wieder Sorge dafür, dass sich Spieler und Zuschauer in Ostrach wohlfühlen. Ein Familienkinder – inbegriffen sind Kinder bis 15 Jahre – kostet 21 Euro. Das Tagesticket kostet 10 Euro, günstiger ins Stadion kommen Frauen, Rentner, Schüler und Studenten: sie zahlen die Hälfte.

Erstmals wurde das erfolgreiche Turnier 1971 angepfiffen, damals noch mit Teams aus der Region. Gründer war der Jugendleiter des FC Ostrach, Franz Forster. Der FV Ebingen ging seinerzeit als erster Turniersieger vom Rasen. International und hochkarätig wurde das Ereignis schon bald mit teilnehmenden Mannschaften aus der Schweiz, aus Österreich und Holland. Bekannte Clubs wie Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, Grashoppers Zürich, 1860 München oder Feyenoord Rotterdam kamen ins beschauliche Ostrach. Spätere Stars der deutschen Fußballnationalmannschaft waren sogar da, so etwa Mehmet Scholl (1989), Kevin Kuranyi (2000) und Lukas Podolski (2003).

Teilnehmerfeld

Acht Teams gehen im Buchbühlstadion auf Torjagd. Das Auftaktspiel bestreitet Hellas Verona gegen Eintracht Frankfurt.