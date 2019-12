Ostrach - Zur Einstimmung auf Weihnachten gehört für viele nicht nur das Backen von Plätzchen und das Anzünden der Kerzen auf dem Adventskranz, sondern auch der Besuch eines Weihnachtsmarktes. Eine dampfende Waffel mit heißem Früchtepunsch oder Glühmost heizen ein, auch wenn das Thermometer Minusgarde anzeigen sollte. Und man trifft sogar den Nikolaus!

Der Herbert-Barth-Platz hinter dem Rathaus verwandelt sich am Samstag, 7.¦Dezember, wieder in einen zauberhaften Weihnachts- und Kunsthandwerkermarkt.

Die Besucher können sich auf

40 schön dekorierte Holzhütten freuen, an denen Weihnachts- und Geschenkartikel sowie Kulinarisches angeboten werden. Die Aussteller kommen aus dem ganzenLandkreis. Sie verkaufen Plätzchen, Basteleien, Gefilztes, Genähtes, Gehäkeltes, Gestricktes, Marmeladen und vieles mehr. „Die Auswahl ist groß, hier findet man mit Sicherheit ein schönes Weihnachtsgeschenk“, ist Birgit Bauknecht, Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins, überzeugt.

Bei der Gestaltung des Programms wirken viele Kinder und Jugendliche mit. So eröffnet die Jugendkapelle des MV Ostrach den Weihnachtsmarkt. Und was wäre die Weihnachtszeit ohne Gesang! Dafür sorgen die Kinder vom Regenbogenchor aus Ostrach-Tafertsweiler. Die Engelparade entzückt immer wieder aufs Neue. Auch dieses Mal bringen sich der Kindergarten St. Pankartius und die Kleinkindbetreuung Drei-Käse-Hoch ein. Nikolaus und Knecht Ruprecht schauen am Nachmittag vorbei und haben für jedes Kind ein kleines Geschenk im Sack.

Erstmals auf der Bühne stehen die Jagdhornbläser. Hören konnte man sie indes schon 2018. „Die Jagdhornbläser verkaufen Wildgerichte und letztes Jahr haben sie vor ihrem Stand musiziert“, so Birgit Bauknecht.

Tradition haben die Turmbläser. Ihre Musik ertönt allerdings seit einiger Zeit nicht mehr vom Kirchturm. Die Blasmusiker treten auf der Aktionsbühne auf, wo sie vom Publikum besser gehört und gesehen werden.

Die Veranstalter halten daran fest, die Heißgetränke in Tassen auszuschenken, für die zwei Euro Pfand fällig sind. Jeder Standbetreiber zahlt eine Spülgebühr. Die Zehntklässler des Reinhold-Frank-Schulzentrums aus Ostrach übernehmen das Abspülen und bessern damit ihre Klassenkasse auf.

Programm