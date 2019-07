Ostrach vor 2 Stunden

Mein Garten: Das Ehepaar Carmen und Albert Schatz hat sich mit seinem Japan-Garten eine Ruheoase geschaffen

Dass man sich in Ochsenbach wie in Japan fühlen kann, zeigt der Garten von Carmen und Albert Schatz. In der Serie „Mein Garten“ nehmen sie die SÜDKURIER-Leser mit auf einen Rundgang über das rund 3000 Quadratmeter große Gelände.