Burgweiler (kaj) Die Narrenrufe „Hau-na, Hau-na, Hau-nomal-na“! und „Burg – Narr“ werden am Freitag und Samstag mit Sicherheit mehr als einmal zu hören sein, denn in Burgweiler steht ein Wochenende mit Narrenbaumstellen, närrischem Treiben im Partyzelt und großem Umzug an. Es gibt etwas zu feiern: 33 Jahre Burgnarren und 50 Jahre Schnellergilde. Die beiden Vereine haben beschlossen, das Doppeljubiläum gemeinsam zu begehen und sie freuen sich auf viele fröhliche Geburtstagsgäste. „Die Vereine stehen für Tradition und Brauchtumspflege, sie sind ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Gemeinde und das nicht nur in der fünften Jahreszeit“, heißt es dazu passend im Grußwort von Bürgermeister Christoph Schulz in der Festschrift. Burg-narren und Schneller pflegen ihre Freundschaft und Zusammenarbeit über die Fasnacht hinaus beim Maibaumstellen.

Ein Shuttlebus bringt die Gäste am Freitagabend für vier Euro je Fahrt zum Partyspaß.

Die bunte Vielfalt der schwäbisch alemanischen Fasnacht wird sich am Samstag eindrucksvoll zeigen: Rund 3000 Hästräger in 65 Gruppen werden beim großen Narrensprung erwartet. Der ist übrigens eine Premiere, denn noch nie hat in der Burgweiler Fasnetsgeschichte ein Umzug in der Ortschaft stattgefunden.