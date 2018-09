Ostrach 10. September 2018, 12:22 Uhr

Ein Festtag für die ganze Gemeinde: Gottesdienst für den neuen Pfarrer Michael Jung

Pfarrer Michael Jung wurde am Sonntag in einem Festgottesdienst in der Ostracher Christuskirche von Codekanin Dorothee Sauer vom Dekanat Balingen als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Ostrach-Wald eingesetzt.