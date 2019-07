Der Name der Straße, in der das Ehepaar Stocker in Waldbeuren zu Hause ist, geht zurück auf den Lein, der früher auf den angrenzenden Feldern wuchs und nach der Ernte gebrochen wurde. Der Anblick zur Blütezeit dürfte wunderschön gewesen sein, denn wenn Flachs blüht, verwandeln sich die Felder in blaue Teppiche. Die Kulturpflanze wird zwar nicht mehr angebaut, aber wenn es um einen wunderschönen Anblick geht, erlebt man „Am Brechtor“ keine Enttäuschung. Blüten in Hülle und Fülle findet man im Garten von Wilma Stocker.

Wie der Hibiskus gehört auch die Stockrose zu den Malvengewächsen. Die Blüten sehen einander sehr ähnlich. | Bild: Johanson, Kirsten

Die Vielfalt der Blühpflanzen lässt staunen. Sogar im Winter blüht es bei den Stockers – dem Winterjasmin sei Dank. Je nach Temperatur kann es sein, dass „Jasminum nudiflorum“ bereits ab Ende Dezember seine intensiv gelben Blüten zur Schau stellt. Im Frühling sorgen rund hundert weiße Tulpen für ein unvergessliches Bild, kurz darauf zeigen die 13 Rhododendren ihre Farbenpracht. Jetzt prägen die Sommerblüher das Bild und nicht zu übersehen sind die vielen, himmelwärts strebenden Stockrosen in allen Nuancen von Rosa und Lila. Stockrosen gehören zu den Malvengewächsen. „Ich habe die Samen vor Jahren von einer Ägyptenreise aus einer Gärtnerei in Luxor mitgebracht, seither vermehren sich die Stockrosen durch Selbstaussaat wie wild. In diesem Sommer sind sie uns buchstäblich über den Kopf gewachsen und haben die blaue Iris verdrängt“, erzählt Rentnerin Wilma Stocker.

Blütenwolken in Weiß und Lila: Schleierkraut und Lavendel. | Bild: Johanson, Kirsten

Die ersten Rosen sind bereits verwelkt, doch die remontierenden Sorten treiben neu aus. Wilma Stocker hat etwa 45 Rosenstöcke, darunter viele Duftrosen und mehrere Hochstämme, die gut und gerne zwei Meter hoch sind. Polyantha-Rosen begeistern mit großen Blütenbüscheln. Ein echter Dauerblüher ist zum Beispiel die Sorte „Bonica“, die bei Wilma Stocker von Anfang Juni bis Anfang November blüht. „Ausschließlich Rosen wäre mir zu langweilig“, stellt Wilma Stocker fest. Somit gesellen sich Päonien, Taglilien, einjähriger Rittersporn, Fetthenne, Wollziest, Hortensien, Zinnien, Wandelröschen, Staudenwicken, Lavendel, Phlox und Dahlien dazu und tragen zum attraktiven Erscheinungsbild bei.

Nicht nur ihren eigenen Garten, sondern auch den Garten rund um die Kapelle St. Mauritius hat Wilma Stocker unter ihren Fittichen. Und das seit rund 17 Jahren. | Bild: Johanson, Kirsten

An trüben Tagen bringen vor allem die großen Blüten der schneeweißen, in Horsten wachsenden Gartenmargerite und die gelbe Schafgarbe den Garten zum Strahlen. An weiße Wölkchen erinnert das filigrane Schleierkraut. „Da werde ich einen ganzen Tuff abschneiden, und zwar als Blumenschmuck in der Kapelle anlässlich einer diamantenen Hochzeit“, erzählt Wilma Stocker. Zur Kapelle St. Mauritius in Waldbeuren hat sie eine besondere Beziehung, steht ihr Elternhaus doch direkt daneben. „Der Garten meiner Mutter war traumhaft und wurde früher bewundert“, erinnert sich Wilma Stocker. Die Liebe zum Gärtnern liegt demnach in den Genen. Und seit etwa 17 Jahren kümmert sich die passionierte Hobbygärtnerin nicht nur um ihre eigenen Beete, sondern auch um den Garten rund um St. Mauritius. Die gepflegten Rabatten tragen ihre Handschrift und die Kapelle mit den schönen Blumen ist bei Urlaubsgästen ein beliebtes Fotomotiv.

Die Freude am Gärtnern bekam Wilma Stocker von ihrer Mutter in die Wiege gelegt. | Bild: Johanson, Kirsten

Was sowohl bei der Kapelle als auch auch im Stocker‘schen Garten auffällt, ist die Opulenz in den Beeten. Darüber staunt in diesem Jahr sogar Wilma Stocker. „So extrem habe ich das noch nie erlebt.“ Alles scheint in dieser Saison eine Nummer üppiger zu sprießen. Liegt‘s am gutem Dünger? „Wahrscheinlich liegt es daran, dass der Mai so feucht war“, mutmaßt sie. „Ich verwende kaum Dünger, hauptsächlich Kompost. Und gespritzt wird auch nicht, schon gar nicht in der Nähe der Gemüsebeete.“

Herdwangen-Schönach Mein Garten: Wo Hasenohren und Diptam wachsen Das könnte Sie auch interessieren

Dass viele Pflanzen in ihrem Garten eine so stattliche Größe haben, liegt nicht zuletzt daran, dass das Ehepaar vor 30 Jahren das Haus gebaut hat und einige Exemplare noch aus dieser Zeit stammen. Die Eden-Rose klettert bis zum Dach, Wein und Geißblatt erobern die Wand. Würde Alfons Stocker mit der Schere keinen Einhalt gebieten, wäre das Haus schon wie bei Dornröschen eingewachsen. „Mein Mann hilft mir sehr viel.“ Alfons Stocker schneidet Bäume und Sträucher, entsorgt den Grünschnitt und ist zuständig fürs Rasenmähen – was ist auf dem Hanggrundstück gar nicht so ohne ist.

Wald „Gelassene Moderne“ in der Bildhauerei: Was hinter den Plänen zur Gründung einer neuen Galerie in Ruhestetten steckt Das könnte Sie auch interessieren

Arbeit wirft der Garten zur Genüge ab. Zum Ziergarten kommen noch ein Stück Wildblumenwiese, etliche Obstbäume und Beerensträucher sowie zwei Gemüsegärten mit Gewächshaus hinzu. Hier gedeihen Pastinaken, Gurken, diverse Kohlsorten, Bohnen, Schwarzwurzeln, Erbsen, Zucchini, Rucola, Paprika... Tomaten zieht Wilma Stocker ab Februar aus Samen heran, darunter so schmackhafte Sorten wie Ochsenherztomaten. „Die wiegen dann schon mal 800 Gramm.“

Ostrach Mein Garten: Das Ehepaar Carmen und Albert Schatz hat sich mit seinem Japan-Garten eine Ruheoase geschaffen Das könnte Sie auch interessieren

Äpfel, Kirschen, Mirabellen, Pflaumen und Co. müssen beizeiten verarbeitet werden. Dann macht sich Wilma Stocker ans Einfrieren, Einkochen und Dörren. Rosengelee, getrocknete Apfelringe in Schokolade getaucht oder in Rum eingelegte Weintrauben – da sagt niemand Nein. Ihr Wunsch an die Gartenfee? „Ich hätte gerne eine weiße, ungefüllte Pfingstrose im Garten, mir gefallen die einfachen Sorten noch besser als die gefüllten.“

Pflegetipp Wilma Stocker empfiehlt beim Lavendel kräftiges Zurückschneiden. Nach der der Blüte etwa zur Hälfte. „Sonst verholzen die Triebe und fallen auseinander.“

Pflegehinweis Wenn Tomaten die gewünschte Größe haben, aber noch grün sind, wässert Wilma Stocker die Pflanzen weniger: „Dann reifen die Früchte besser.“

Rezept-Idee Für Wilma Stockers Rosengelee 15 Blüten ungespritzter Duftrosen sammeln, Blütenblätter mit Wein oder Apfelsaft aufkochen, abseihen, mit Gelierzucker aufkochen.