Ostrach – Seit etlichen Jahren ist die Adventsausstellung und das entsprechende Angebot in den Wochen vor Weihnachten eine feste Größe bei Stangen Schmid. Das Funkeln und Glitzern beginnt am Samstag, 9.¦November, und Sonntag, 10.¦November, wieder. Sowohl im Freigelände als auch im liebevoll dekorierten Verkaufsraum werden Deko-Fans auf ihre Kosten kommen. Inspirationen kann man sich jede Menge holen und sich dann in aller Ruhe das dazu passende Deko-Material aussuchen. Im vergangenen Jahr waren Rentierfelle ein Renner und der Trend ist noch nicht vorbei. „Rentierfelle sind wieder neu eingetroffen“, so Sabine Schmid.

Sie will ihren Kunden zeigen, dass sie mit vorhandenen Accessoires ohne großen Aufwand zu jeder Jahreszeit etwas saisonal Schönes zaubern können. Ein bisschen Kunstschnee und eine Lichterkette nebst Koniferenzweig in eine Glasvase versenkt, dazu ein schöner Anhänger und fertig ist der weihnachtlich Eyecatcher.

Zauberhafter Lichterglanz

für drinnen und draußen

Sabine und Charly Schmid halten an Bewährtem fest – so etwa an den leckeren Schokoladen der Confiserie Gmeiner, an Feinkost von Gourmet Berner oder an den Raumdüften von Lampe Berger – und ergänzen das Sortiment immer wieder um Neuheiten. Neu ist zum Beispiel die Marke Räder, „handgefertigte Rumstellchen“, beschreibt Sabine Schmid die Accessoires schmunzelnd. Premiere feiert Happy Cocooning, dabei handelt es sich um gasbetriebene Feuerschalen zur Verwendung im Außenbereich. „Die Kamine sorgen für Stimmung und Wärme ganz ohne Rauch und Funken“, erklärt Charly Schmid.

Apropos stimmungsvolle Beleuchtung: Für Lichterglanz in Haus und Garten sorgen Kerzen sowie Lichterketten in allen Variationen. „Lichterketten mit Batteriebetrieb und Timer finde ich besonders praktisch“, so Mitarbeiterin Andrea Hof. Praktisch scheint auch der Baumvorhang zu sein, denn mit dieser Lichterkette dürfte das oft mit Stress einhergehende Drapieren von Lichtlein um pieksende Tannenzweige ein Ende haben.

Die beliebten Grillvorführungen stehen ebenfalls auf dem Programm. Es werden nicht nur Burger vom Grill serviert, sondern auch Plätzchen, schließlich rückt Weihnachten näher. Frisch gebundene Kränze aus Naturgrün gibt es bei Stangen Schmid auch, allerdings noch nicht an diesem Wochenende, denn schließlich sollen die Gestecke und Kränze möglichst lange halten.