Visual Story Veröffentlicht am 17. Juni 2022

Wenn tausende Musikfans feiern wollen, dann bedeutet das: Infrastruktur schaffen, wo sonst keine ist. Bühnen, Toiletten, Zeltplätze müssen her. Wir zeigen die Southside-Festivalstadt in spektakulären Bildern von oben.

Bild: Gerhard Plessing

Lange haben Musikfans im Südwesten auf diesen Moment gewartet: Nach zwei Jahren Corona-Pause ist das Southside-Festival zurück. Tausende Festivalgänger feiern in Neuhausen ob Eck am Wochenende 17. bis 19. Juni zu Headlinern wie Kings of Leon und