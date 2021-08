Landkreis Tuttlingen vor 1 Stunde

Warum steigen die Corona-Fallzahlen im Landkreis Tuttlingen deutlich an?

112 Neuinfektionen mit dem Coronavirus zählte das Landratsamt Tuttlingen von Montag bis Freitag in dieser Woche. Landrat Stefan Bär sagte in einer Pressekonferenz am Freitag, dass man dreistellige Fallzahlen zuletzt Ende Mai gezählt hatte. Warum steigen die Corona-Infektionen jetzt so rasant an?