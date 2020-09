Ein 59-Jähriger, der von Worndorf in Richtung Neuhausen ob Eck unterwegs war, wollte nach Polizeiangaben in Höhe der Siedlung „Breitenfeld„ trotz durchgezogener Linie nach links in einen Feldweg abbiegen. Deshalb bremste er seinen Wagen ab. Die hinter ihm fahrenden Fahrzeuge verringerten ebenfalls ihre Geschwindigkeit. Eine 41-jährige Opel-Fahrerin setzte, trotz bestehendem Überholverbot, zum Überholen der langsam fahrenden Fahrzeugkolonne an. Sie stieß mit dem Auto des abbiegenden 59-Jährigen zusammen. Durch die Kollision wurden die beiden Fahrer sowie die 22- beziehungsweise 57 Jahre alten Beifahrer leicht verletzt. Alle vier wurden in Krankenhäuser gebracht. Wegen des Unfalls musste die B 311 zeitweise voll gesperrt werden.