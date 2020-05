In der Zeit von Freitag 15 Uhr bis Sonntag 10 Uhr haben Unbekannte in Neuhausen in der Stockacher Straße die dortige Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt. Mit silberner Farbe wurden die Messbereiche der Anlage besprüht, informiert die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07 46 3/9 96 10 bei der Polizei in Mühlheim zu melden.