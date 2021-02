In 9 der 35 Gemeinden des Kreises Tuttlingen gab es am Sonntag neue Infizierungen mit dem Corona-Virus. Unter den 18 Neuinfizierten sind nur vier Personen mehr als 60 Jahre alt. Am Samstag hatte es 17 neue Covid 19-Fälle im Kreis Tuttlingen gegeben, zwei davon in Neuhausen ob Eck. Im Kreis konnte am Samstag eine weitere britische Covid 19-Mutation nachgewiesen werden. Die 7-Tage-Inzidenz lag nach den Angaben des Tuttlinger Landratsamtes am Sonntag bei 58.