Viel Zuspruch erhielt das zweite Treffen der Liebhaber getunter Autos beim Schützenhaus in Worndorf. Organisator Christian Frey war hoch erfreut, als das letzte getunte Auto am späteren Vormittag die Meldestelle passierte, der Fahrer seinen Obolus entrichtet und auf dem Wiesengelände entlang des Waldrandes noch einen Stellplatz gefunden hatte. Christian Frey nahm die stolze Zahl von 210 Fahrzeugen in Augenschein. Auch Autos mit italienischem Kennzeichen oder aus der Schweiz befanden sich unter den ausgestellten aufgemotzten Exemplaren.

Die Werbekampagne in den Sozialen Medien, ein Treffen der Tuningfreunde mit allen gängigen Marken, ob als Oldtimer oder Youngtimer, zu veranstalten, war für die Organisation „HinterHofTreff“ sehr erfolgreich. Vorgabe war natürlich ein getuntes Auto, prägnant in der technischen Veränderung von Fahrwerk, Bereifung oder Karosserie oder der Optik durch entsprechende Lackierung. Und so glänzten 210 aufgemotzte Karossen in der Nachmittagssonne zur großen Show aufgestellt.

Das 15-köpfige Team um Organisator Christian Frey hatte alles gut organisiert. Für die Bewirtung war bestens gesorgt. Auch Familien verweilten unter aufgestellten Pavillons mehrere Stunden auf dem Gelände am Schützenhaus bei Rock- und Popmusik. Für das Tuningtreffen hatte sich Christian Frey die behördlichen Genehmigungen eingeholt und diese galt es zu beachten. Die Beschallung der Örtlichkeit durfte einen gewissen Lautstärkepegel am Ortsrand nicht überschreiten, für ausreichend Parkmöglichkeiten nach Rücksprache mit den Grundstückseigentümern war zu sorgen, denn auch einige Schaulustige mischten sich unter die Besucher. Tuningteilnehmer, die mit ihren Autos nicht auf öffentlichen Straßen fahren durften, brachten ihre Lieblingsmobile per Anhänger. Für die große Tuningfamilie war dies ein ruhiger Juli-Nachmittag unter ihresgleichen. Frey ist gedanklich bereits beim nächsten Treffen. Seine Mannschaft wird ihn wieder unterstützen.