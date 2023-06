Seit März probt die Seniorentheatergruppe Theater Freilich des Freilichtmuseums Neuhausen ob Eck ihr neues, selbsterstelltes Stück „Zu guter Letzt“, wie es in einer Mitteilung des Museums heißt. Zum Stück: Der Familienpatriach liegt in den letzten Zügen. Er hatte einen Schlaganfall. Seine Familie scharrt sich um ihn. Dass das kein harmonisches Familientreffen wird, ahnen nach und nach alle: Die Söhne waren seit Jahren nicht mehr zu Hause. Keiner hatte in der Vergangenheit Interesse, den Hof und die Landwirtschaft zu übernehmen. Die Töchter leben in der Nähe, haben aber keinen liebevollen Zugang zum Vater. Und dann gibt es da noch die Schwester, die Schwägerin und die Nachbarn des Alten, die sich all die Jahre um ihn gekümmert haben. Und alle haben eigene Vorstellungen, Wünsche und Träume. Die Hoffnung auf ein friedvolles Familientreffen schwindet…

Die Laienschauspieler haben sich ihre Rollen und die unterschiedlichen Charaktere selbstständig erarbeitet und mit Leben gefüllt. Und trotz des ernsten Themas kommen auch Situationskomik und Spaß nicht zu kurz. Regie und Text verantwortet Theaterpädagogin Lilo Braun, unterstützt von Regieassistentin Diane Kopp. Und neu in diesem Jahr untermalt Karl-Werner Späth das Theaterstück musikalisch. Gespielt wird unter freiem Himmel vor dem Bärbele-Haus. Bei Regen fällt die Aufführung aus. Die Aufführungen, jeweils um 16 Uhr sind am Samstag, 1. Juli, Premiere; Sonntag, 2. Juli; Samstag, 16. September und Sonntag, 17. September geplant.

Die Rollen und die Schauspielerinnen und Schauspieler des Theaterstücks sind: Martha Brugger, Schwägerin von Anton Brugger wird von Annegret Schmid gespielt; Agnes, Schwester von Martha stellt Ingrid Bleich dar; Franz Brugger, Sohn von Anton, spielt Dieter Müller; Conny Brugger, Ehefrau von Franz stellt Beate Spiller dar; Johannes Brugger, Sohn von Anton, spielt Wolfgang Spiller; Liesel Hauser, Tochter von Anton, wird von Beate Schmidt dargestellt; Christel Straub, auch Tochter von Anton, bringt Angela Maier auf die Bühne; Nachbarin Monika Bücheler spielt Barbara Straub und Nachbar Paul Bücheler Bernd Maier.

Zuschauer zahlen nur den Museumseintritt. Die insgesamt vier oben genannten, geplanten Vorstellungen kosten nicht extra. Der Eintritt für Kinder bis zehn Jahre ist frei. Anmeldung wird erbeten unter Telefonnummer 07461 926 3200 oder per E-Mail unter: info@freilichtmuseum-neuhausen.de.