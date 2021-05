Die Corona-Lage im Kreis Tuttlingen entspannt sich deutlich. Deshalb können die Kitas, sofern die Inzidenz weiter unter dem Wert von 165 liegt, ab Dienstag wieder für den Regelbetrieb geöffnet werden. Doch das Impfen läuft immer noch holprig, weil es weiter an den nötigen Impfdosen mangelt. Da in der kommenden Woche nur zwei statt der bisher üblichen drei bis vier Schachteln mit Biontech-Impfstoff ins Kreisimpfzentrum (KIZ) geliefert werden, wird es ab dem 31. Mai nicht mehr möglich sein, Termine für Erstimpfungen im KIZ zu vergeben. Dies sagte Landrat Stefan Bär am Freitag während einer Pressekonferenz, auf der er die aktuelle Lage im Kreis Tuttlingen beleuchtete. Dass vorübergehend keine Termine für eine erste Impfung vergeben werden können, liegt auch daran, dass jetzt zugesagte Termine für Zweitimpfungen abgearbeitet werden müssen. Stefan Bär hofft, dass diese Durststrecke nur ein bis zwei Wochen dauern werde, bis wieder genügend Impfstoff vorrätig sein wird.

Testpflicht in Kitas endet am 31. Mai

Die bisher geltende Testpflicht für Kinder in den Kindergärten wird am 31. Mai auslaufen und nicht weiter verlängert, sagte Bär am Freitag. Damit werde auf die sich im Kreis entspannende Lage reagiert. Ab 1. Juni setzt die Kreisverwaltung darauf, dass die Eltern freiwilligen Tests ihrer Kinder zustimmen. Möglich sind dann auch Selbsttest zuhause, allerdings müssen die Eltern dann die Kosten der Tests tragen. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz weiter unter 165 bleibt, gibt es in den Schulen im Kreis Tuttlingen wieder einen Wechselunterricht. Nach dem bisherigen Stand der Dinge werden die Schüler nach den Pfingstferien wieder regelmäßig in die Schulen können.

Erste Geschäfte dürfen nach Pfingsten öffnen

Bleibt es bei der aktuellen Inzidenzlage, können ab Dienstag auch die Geschäfte wieder öffnen. Es gilt dann Click&Meet. Je 40 Quadratmeter darf nur ein Kunde im Laden sein. Und es muss ein negativer Test (nicht älter als 24 Stunden) oder ein Impfnachweis oder eine Bescheinigung einer Genesung vorgelegt werden. Sinkt die Inzidenz stabil unter 100 darf auch die Gastronomie öffnen – auch das Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck darf dann besucht werden.