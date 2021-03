Beuron Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Steigende Infektionen im Donautal: Was heißt das jetzt für die Bürger, die in die beiden Landkreisen Sigmaringen und Tuttlingen pendeln?

Das Infektionsgeschehen in den Landkreisen Sigmaringen und Tuttlingen ist hoch. Am Donnerstag hat Landrätin Stefanie Bürkle eine neue Corona-Allgemeinverfügung erlassen und damit die Notbremse ab Samstag gezogen. Am späten Nachmittag zog der Landkreis Tuttlingen nach. Im Donautal, wo Menschen aus beiden Landkreisen leben, steigen die Infektionen an.