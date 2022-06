Fünf Schweden in Anzug auf der Green Stage: Die besten Bilder von The Hives beim Auftritt am frühen Freitagabend auf dem Southside. Alles zum Southside-Festival 2022 gibt es hier Die Bilder vom Freitagabend auf dem Southside:Rise AgainstThees UhlmannBring Me The HorizonAlice MertonKontra KThe Hives