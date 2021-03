Im Landkreis Tuttlingen wurden am Freitag 23 neue Corona-Fälle nachgewiesen, davon sieben Fälle in der Gemeinde Neuhausen ob Eck. Die 3800-Seelengemeinde fällt erneut durch hohe Infektionszahlen auf.

Mit den sieben Neuinfektionen am Freitag sind jetzt insgesamt 16 Bürger in Neuhausen ob Eck positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auffallend ist, dass die Nachbargemeinden Buchheim und Fridingen an der Donau deutlich weniger Corona-Fälle