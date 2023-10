Der jüngste Kochkurs der Worndorfer Landfrauen stand unter dem Motto: „Meine Heimat auf dem Teller“. Ingrid Kümpflein, die Leiterin des Aktivforums regionaler Einkauf der KLB (Katholische Landvolk Bewegung) Freiburg, begeisterte die zwölf Teilnehmerinnen unterschiedlichen Alters mit vegetarischen Rezepten, die sich auch gut vorbereiten lassen. Dies schreiben die Landfrauen in einer Pressemitteilung.

Gute saisonale Zutaten, am besten aus dem eigenen Garten oder aus der Region, wenn möglich biologisch, und die Verwendung von Kräutern sind Referentin Ingrid Kümpflein wichtig. Zubereitet wurden bei ihrem Kochkurs jeweils in Kleingruppen: Karottenstangen – das sind Baguettebrötchen mit geriebenen Karotten im Teig – mit Tomatenmousse, Thymian-Apfel-Vorspeise aus dem Ofen, bunter Herbstsalat mit gerösteten Walnüssen, Gemüserolle mit Karotten oder Mangold, Hirtenkäse mit Kräutern aus dem Ofen und zum Nachtisch eine Joghurtbombe mit Rotweinzwetschgen und Apfeltraum-Marmelade zum Mitnehmen. Anschließend wurden die Speisen gemeinsam gegessen – und sogar an eine herbstliche Tischdekoration aus dem eigenen Garten war gedacht.