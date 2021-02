Nachdem die Corona-Fallzahlen in Neuhausen ob Eck sich Ende Januar deutlich beruhigt haben, meldete das Gesundheitsamt Tuttlingen in dieser Woche wieder einen deutlichen Anstieg.

In Neuhausen ob Eck sind zurzeit 17 Bürger mit dem Coronavirus infiziert. Nachdem das Infektionsgeschehen im Dezember und zu Beginn dieses Jahres sehr hoch war, sanken die Fallzahlen Ende Januar in der kleinen Gemeinde deutlich. In dieser Woche