von Julia Lutz

Eine angebliche Neueröffnung sollte am Sonntagabend in einer Gaststätte in der Hauptstraße in Mühlheim an der Donau gefeiert werden. Dazu sollen Getränke ausgeschenkt werden. Diesem Hinweis gingen Beamte der Polizei Tuttlingen nach und fuhren mit zwei Polizeistreifen gegen 21.30 Uhr zu der Adresse. Das Licht war aus, eine Party fand hier nicht statt, informiert die Polizei. Später wurde in den Sozialen Medien berichtet, dass die Polizei dort eine Corona-Party aufgelöst habe. Das sei nicht zutreffend, informiert die Polizei.

Mühlheim war in den vergangenen Wochen in den Schlagzeilen, weil Mitte Januar 14 Teilnehmer zu einer Wanderung aufgebrochen waren. In der Folge hatten sich 32 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Bundesweit sorgte die Wanderung für Aufsehen und Empörung. Noch am Freitag sagte Landrat Stefan Bär, dass die Ermittlungen hierzu noch andauern.