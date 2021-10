Leben in einem Smarthome. In der neuen SÜDKURIER-Serie „Mein Haus, meine Wohnung“ erzählen zwei Häuslebauer von ihren Erfahrungen mit intelligenter Haustechnik.

Wenn der Wind zu stark wird, fahren die Jalousien an Anton Jochims Haus in Mühlingen automatisch nach oben, damit sie nicht beschädigt werden. Möglich macht dies seine intelligente Haustechnik, die er in seinem Eigenheim von Beginn an mit verbaut