von Herbert Dreher

Die Gemeinde Neuhausen ob Eck hat für einen neuen Zaun um die Außenanlagen am Kindergarten in Worndorf in der vergangenen Woche 22 000 Euro investiert und erwartet für die Maßnahme eine Kostenbeteiligung vom Unternehmen des Kalksteinwerks in Buchheim. Die Buchheimer Straße in Worndorf verzeichnet ein zunehmendes Verkehrsaufkommen. Gemeindeverwaltung, Erzieherinnen und Eltern sahen durch den stärker werdenden Lkw-Verkehr eine potentielle Gefahrenstelle für die Kinder. Der in die Jahre gekommene alte Holzzaun wurde den Anforderungen nicht mehr gerecht.

Eine neue Zaunanlage am Kindergarten in Worndorf entlang der Buchheimer Straße hat die Gemeinde zur Sicherheit für die Kinder errichtet. | Bild: Dreher, Herbert

Für mehr Sicherheit im Bereich des Kindergartens wurde schon vor Jahren die Geschwindigkeit auf 40 Stundenkilometer festgelegt und zwei Geschwindigkeitsmesstafeln installiert. Bürgermeisterin Marina Jung hatte sich der Angelegenheit angenommen und vom Gemeinderat für den Metallzaun „grünes Licht“ erhalten. Die Firma Hildebrand Zaun- und Toranlagen GmbH aus Engen hat den 214 Meter langen Metallzaun errichtet. Gleichzeitig gab es einen abgegrenzten Spielbereich für die Krippengruppe. Breite Tore ermöglichen die Zufahrt zur Bewirtschaftung des Grundstücks. Über eine Kostenbeteiligung, welche in einer Bürgeranhörung durch die Betreiber des Kalksteinwerks zugesichert wurde, ist Jung mit der Geschäftsleitung in Kontakt.