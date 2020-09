Zur Kandidatenvorstellung in der Homburghalle der Gemeinde kamen coronabedingt 141 Besucher.

Gutes erhalten, Be­währtes ausbauen, Neues in Angriff neh­men. Auf diesen Nenner lässt sich das Wahlprogramm bringen, das Marina Jung am Freitagabend vor 141 Besuchern in der Homburg-Halle der Gemeinde Neuhausen ob Eck vorstellte. Jung ist die