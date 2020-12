Landkreis Tuttlingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Landkreis Tuttlingen verschärft Maßnahmen: So ist die Lage in den Pflegeheimen und an den Schulen

Der Landkreis Tuttlingen gehört zu den Hotspot-Kreisen. Die Corona-Fallzahlen steigen weiter deutlich an. Deshalb tritt am Samstag eine verschärfte Allgemeinverfügung in Kraft, unabhängig von einer möglichen Landesverordnung. Die Lage in den Pflegeheimen im Kreis spitzt sich weiter zu.