Landrat Stefan Bär spricht von einer ernsten Lage im Kreis Tuttlingen. In der vergangenen Woche wurden 1361 Neuinfektionen gemeldet. So viele wie noch nie. Um Infektionsketten schneller zu brechen, gilt ab Mittwoch eine Testpflicht für Kindertageseinrichtungen.

Am Dienstag hatte der Landkreis Tuttlingen mit einem Wert von 989,5 die höchste Inzidenz in Baden Württemberg. Dennoch ist Landrat Stefan Bär voller Hoffnung, dass sich die Lage jetzt zunehmend bessert. Nachdem am Montag 323 Neuinfektionen gemeldet