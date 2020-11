von Herbert Dreher

Nur ein reduziertes Jahresprogramm konnten die Worndorfer Landfrauen in diesem Jahr veranstalten. Zu Jahresbeginn gab es einen Kurs zum Mixen von Cocktails und die Landfrauenfasnet im Schützenhaus. Danach verhinderte die Corona-Pandemie die geplanten Programmpunkte. Eine Radtour im Sommer war trotz Corona möglich und vor kurzem führte der Nachtwächter die Frauen durch die Altstadt von Mühlheim. So war es aus den Berichten des Vorstands in der Jahresversammlung zu vernehmen, die unter Einhaltung der vorgeschriebenen Abstandsregelungen im Bürgersaal stattfand.

Auch der Abstand verbindet. So bedankte sich die Vorsitzende Irina Rebholz bei Margret Liehner und Anneliese Klotz für die Besuche bei den Geburtstagsjubilarinnen. Sigrun Bogolowski hatte das „Corona-Jahr“ in ihren Aufzeichnungen festgehalten und der Kassenbericht von Sabine Reger zeigte eine positive Bilanz.

Vorstand bei der Wahl bestätigt

Keine personellen Veränderungen gab bei den Wahlen für den Vorstand. Elvira Kohli, Sigrun Bogolowski, Sabine Reger und Ingrid Boos wurden auf weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Ortsvorsteherin Nicole Weikart hatte die Wahlen geleitet.

Ideen sind genug vorhanden

In den Zeiten von Corona gibt es kein neues Jahresprogramm. Es sind zwar Ideen vorhanden, aber die Entscheidung über mögliche Angebote werden kurzfristig getroffen. Wir schauen was möglich ist, war die Information aus dem Vorstand. Fest steht ein Räucherabend in der Braunwurzhütte mit Martina Braun und Christiane Denzel am 1. November. Vorgesehen ist ein Adventsnachmittag im Dezember. Als zusätzlichen Informationskanal soll die WhatsApp-Gruppe „Landfrauen“ eingerichtet werden. Die Worndorfer Landfrauen sind auch in nicht einfachen Zeiten im Vereinsleben aktiv.