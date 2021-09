von Julia Lutz

Da die Ständige Impfkommission eine Impfung auch für Kinder und Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren empfohlen hat, setzt sich das Kreisimpfzentrum Tuttlingen in Zusammenarbeit mit dem Sportkreis jetzt dafür ein, dass Kindern und Jugendlichen der Sportvereine im Landkreis geimpft werden, informierte das Landratsamt am Montag.

Jugend- und Sportvereine wurden angeschrieben

Gemeinsam mit der Sportkreisvorsitzenden Margarete Lehmann hat der Leiter des Kreisimpfzentrums, Bernhard Flad, alle Sportvereine im Landkreis Tuttlingen in einem Schreiben auf das Impfangebot hingewiesen. „Die Impfung bietet guten Schutz gegen das Corona-Virus und gibt so den geimpften Menschen ein Stück von ihrer gewohnten Freiheit zurück. Spiel- und Trainingsbetrieb der Jugendmannschaften oder der Übungsbetrieb bei den übrigen Sportarten würde durch eine gute Impfquote bei den Kindern und Jugendlichen deutlich erleichtert werden. Auch deshalb setzen wir uns gemeinsam für eine Impfung unserer Kinder und Jugendlichen ein“, betont Flad.

Infoveranstaltungen für Eltern und ihre Kinder

Auch die Jugendfeuerwehren, das Jugendrotkreuz und THW-Jugend im Landkreis Tuttlingen wurden angeschrieben. Das Kreisimpfzentrum bietet noch bis einschließlich 30. September von montags bis samstags jeweils von 8 bis 16 Uhr Impfungen für Kinder und Jugendliche an. Jeden Montag um 17 Uhr findet für Eltern und Kinder eine Informationsveranstaltung mit Ärzten statt, die alle Fragen beantworten. Eine Voranmeldung ist für diesen Termin nicht notwendig. Für Vereine können auch Sondertermine zum Impfen angeboten werden.

Inzidenz klettert wieder über 100

Am Wochenende ist die Inzidenz im Landkreis Tuttlingen über 100 geklettert. Sie liegt am Montag bei 100,2. Bis Sonntagabend waren 287 Bürger im Landkreis mit Covid-19 infiziert, davon 242 Fälle mit Virus-Mutanten. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist in der vergangenen Woche um drei Fälle auf 162 Personen gestiegen.