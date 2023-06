Sprichwörtlich den Braten gerochen haben mutmaßlich ziemlich dreiste und vermutlich auch hungrige Diebe. Sie haben in der Nacht zum Sonntag einen Braten aus einem Catering-Festzelt auf dem Take-off Gewerbe Park geklaut und einen Schaden von über 500 Euro dabei angerichtet, teilt die Polizei mit.

Zelt aufgeschlitzt und Braten eingepackt

Die Unbekannten schlitzten im Zeitraum zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 6 Uhr, das Festzelt mit einem Messer auf und gelangten so in das Innere. Dort begaben sich Täter an einen eingeschalteten Ofen, in dem über die Nacht ein Braten schmorte. Den Braten sowie ein Ofenblech nahmen die Täter dann einfach mit. Personen, die Hinweise zu den Dieben geben können oder Verdächtiges im Bereich des Gewerbeparks wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 9410, zu melden.