Nach der langen Corona-Pause können im Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck wieder Osterbräuche gepflegt werden.

Eier färben am Karsamstag

Am Ostersamstag, 8. April, ab 13 Uhr werden Eier nach alter Tradition gefärbt: Die Trachtengruppe Trossingen zeigt wie einst „Brisilleneier“ gefärbt wurden. Interessierte können die geschichtsträchtige Färbetechnik selbst ausprobieren und die Eier kunstvoll mit Pflanzenmotiven verzieren. Diese Trossinger Tradition geht zurück auf die Tracht der Frauen in der evangelischen Baar-Region. Teil dieser Tracht ist ein tiefblauer, fast schwarzer Rock, auch „Hippe“ genannt. Früher wurden die Stoffe dafür mit Blauholz, im Volksmund auch „Brasilholz“ genannt, eingefärbt. Blieb zur Osterzeit noch etwas von dem blauen Sud übrig, konnte man damit am Karfreitag die Eier für Ostern färben.

Familientag am Ostersonntag

Am Ostermontag, dem 10. April, ab 11 Uhr bietet das Freilichtmuseum die Möglichkeit für einen wunderbaren Familientag. Geboten wird ein buntes Spiel- und Bastelangebot für die kleinen und nicht mehr ganz so kleinen Besucher. Bei traditionellen Osterspielen wie dem Eierlauf oder dem Eierwerfen können das Geschick getestet und natürlich bunte Ostereier gewonnen werden. Ruhiger geht es bei den Bastelstationen im Schafstall zu. Hier laden verschiedene Aktionen ein, selbst kreativ zu werden, etwa beim klassischen Ostereier bemalen, dem basteln von Osterkerzen oder beim besonderen Ostereier ritzen. Hier findet jeder das Passende für sich. Der Kleintierzuchtverein Wurmlingen ist mit dem flauschigen „Osterhasen“-Nachwuchs und fleißigen Hühnern präsent und mit etwas Glück gibt es sogar die Möglichkeit, Küken schlüpfen zu sehen.