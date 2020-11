Im Landkreis Tuttlingen explodiert die Zahl der Corona-Neuinfektionen. Nicht verschont bleibt davon auch die Gemeinde Neuhausen ob Eck. Am Dienstag wurden fünf Neuinfektionen gemeldet.

Im Landkreis Tuttlingen steigt die Zahl der Corona-Fälle weiterhin deutlich an, allerdings nicht mehr so stark wie Ende der vergangenen Woche. „Der Teil-Lockdown hat bisher bei uns keine Auswirkungen“, sagte Landrat Stefan Bär am