von Herbert Dreher

Es gibt wieder Blasmusik im Bürgersaal von Schwandorf – sie erklang zu Beginn der Jahresversammlung des Musikvereins. Die Corona-Pandemie hatte das Vereinsleben im Musikverein Schwandorf nahezu lahmgelegt. Zweimal ist das Straßenfest, die finanzielle Einnahmequelle, ausgefallen.

Selbst Jahresversammlungen konnten nicht abgehalten werden. Nun haben die Musiker mit ihrem Vorsitzenden Markus Roth gleich drei Vereinsjahre in einer Versammlung zusammengefasst. Die Mitglieder des Vorstandes haben im Vorfeld einen Generationswechsel in der Vereinsführung vorbereitet. Vorsitzender Markus Roth stellte sein Amt nach 22 Jahren zur Verfügung, ebenso Kassierer Ralf Roth nach 14 Jahren sowie die zweite Vorsitzende, Sylvia Mülherr, nach acht Jahren. 37 Jahre führte Hubert Lehn den Taktstock des Vizedirigenten, welchen er nun an Kerstin Schmid weitergibt.

Die Wahlen der Mitglieder des Vorstandes waren gut vorbereitet und eine Verteilung der Aufgaben schnell erledigt: Joachim Kellhofer, bisher Beisitzer, übernimmt den Vorsitz. Stephanie Kästle wurde als stellvertretende Vorsitzende neu gewählt. Die Bewerber für weitere Ämter hatten in den vergangenen Jahren schon Erfahrung in der Vereinsführung gesammelt. Svenja Völlm, bisher Schriftführerin im Team mit Nina Roth, übernimmt die Kassenführung, Nina Roth bleibt Schriftführerin. Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden die Beisitzer Ilona Müller, Elena Müller, Jonas Müller und Markus Klotz. Christoph Mülherr bleibt Jugendvertreter.

In den letzten drei Kassenberichten von Ralf Roth nahm die Versammlung einen vertretbaren Abmangel zur Kenntnis, dabei hatte die Gemeindeverwaltung mit einem Coronazuschuss ein größeres Minus verhindert.

Die Schwandorfer Musikerinnen und Musiker hoffen wieder auf eine normale Vereinstätigkeit. Die Planungen für das Straßenfest von 16. bis 18. Juli haben begonnen, sagte der bisherige Vorsitzende Markus Roth.