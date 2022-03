Mit der Zeit altern die einst frisch renovierten vier Wände unweigerlich. Tapeten vergilben, Farben verblassen, Holz dunkelt nach – die Zeichen von Verschleiß sind nicht zu übersehen. Irgendwann kommt auch der Zeitpunkt, an dem man sich an der Einrichtung einfach sattgesehen hat. Was früher „in“ war, ist heute „out“. Mal ehrlich: Kribbelt es einen nicht mächtig in den Fingern, um alles neu zu machen?

Mit Sicherheit ist es eine gute Idee, sich bei einer ohnehin anstehenden Renovierung auch gleich um die Decke zu kümmern. Sie hat aufgrund ihrer großen, nicht unterbrochenen Fläche eine nicht zu unterschätzende Wirkung auf den Raum. Je nach Gestaltung kann man Wohn-, Schlaf- und Esszimmer sowie Küche, Flur und Bad geräumiger erscheinen lassen oder ihnen Grenzen setzen – ganz wie man es wünscht.

Das geht besonders gut und unkompliziert mit den modernen Spanndecken von Plameco. Sie werden in kürzester Zeit unter die bestehende Decke montiert. Dabei ist es gleichgültig, ob sie vorher eine Verkleidung aus Holz, Farbe, Tapete oder ein anderes Material hatte. Die neuen Decken kann man in jedem Raum einbauen lassen – und zwar ohne viel Staub oder Schmutz. Vorhandene Hängelampen kann man weiterhin nutzen. Oder man macht es wie viele andere Spanndecken-Besitzer und integriert eine individuell geplante Beleuchtung in moderner LED-Technik. Das ist völlig unkompliziert, denn die Kabel verlaufen unsichtbar zwischen der alten und der neuen Decke.

Plameco verhilft seit über 40 Jahren Bauherren und Renovierern mit den Spanndecken zu echten Hinguckern in den Räumen. Der Fachbetrieb Fröhlich berät seine Kunden hinsichtlich Farbe, Ausführung und Beleuchtung und setzt die Maßnahme auch komplett um – ganz nach dem Motto: morgen schöner wohnen!

Mehr Infos...

...zu den Gestaltungsvarianten und Beleuchtungsmöglichkeiten gibt es von Samstag, 26. März, bis Samstag, 2. April, in der Zeit von 11 Uhr bis 17 Uhr beim Plameco Fachbetrieb Fröhlich in der Bergstraße 88 in 88690 Unteruhldingen und in der Sankertsweiler Straße 4 in 88639 Wald bei Meßkirch, Tel. 07556- 2 86 99 55. Man kann sich in den Ausstellungen inspirieren lassen oder einen Beratungstermin bei sich zu Hause vereinbaren.

www.plameco.de/bodensee-sigmaringen