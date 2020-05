Neuhausen ob Eck vor 11 Stunden

Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck ist wieder offen: Welche Regeln Besucher beachten müssen

300 Besucher nutzten am Wochenende die beiden ersten Tage nach dem Saisonbeginn zum Besuch des Freilichtmuseums (FLM) in Neuhausen. Was sich im Vergleich zu sonstigen Besucherzahlen in normalen Jahren nach wenig anhört, ist für die Verantwortlichen des Museums angesichts der Krise ein guter Start in die neue Öffnungszeit. Pressesprecherin Andrea Blumers sagt: „Wir blicken optimistisch in die Zukunft.“