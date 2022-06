Nach der mehrjährigen Corona-Zwangspause füllt sich das Southside-Gelände in Neuhausen ob Eck wieder mit Leben. Die ersten Festivalbesucher sind bereits am Donnerstag angereist.

Dutzende Festivalbesucher bauen schon am Donnerstag vor dem Festgelände ihre Zelte auf. | Bild: Felix Kästle/dpa

Die Polizei twitterte schon am Vormittag, alle Anfahrtstrecken zum Festivalgelände auf einem ehemaligen Flugplatz bei Neuhausen ob Eck im Kreis Tuttlingen seien wegen des sehr hohen Verkehrsaufkommens überlastet. „Bitte folgt in jedem Fall der Beschilderung und fahrt nicht nach Navi.“

Tipps für die Southside-Anfahrt mit Bus, Bahn und Auto finden Sie hier.

65.000 Besucher erwartet

Der Veranstalter FKP Scorpio rechnet nach zwei Jahren coronabedingter Pause laut einem Sprecher mit bis zu 65.000 Besuchern. Der Großteil der Gäste habe die Tickets schon in den Vorjahren gekauft. Auch das Line-up der Bands ist beinahe gleich wie beim ursprünglich geplanten Festival 2020. Nur fünf Gruppen haben demnach ihre Auftritte in diesem Jahr abgesagt. Zu den Headlinern gehören die beiden US-amerikanischen Bands Rise Against und Kings of Leon.

Rund 65.000 Besucher werden beim Southside 2022 erwartet. | Bild: Felix Kästle/dpa

Sobald das Camping-Gelände am Freitag komplett bezogen ist, soll das bis Sonntag dauernde Festival Fahrt aufnehmen. Erste Konzerte sollte es schon am Donnerstagabend geben. Die Macher planen ohne Corona-Einschränkungen. Es werde ein ganz normales „Southside“-Festival sein, hieß es vom Veranstalter vorab. (dpa)