Neuhausen ob Eck vor 2 Stunden

Erntedank und nachhaltiger Genuss im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck

Zu einem Thementag über nachhaltigen Genuss mit dem Forum Ernährung am Landwirtschaftsamt und Fairtrade-Landkreis Tuttlingen lädt das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck ein. Am Sonntag, 12. September, informieren ab 11 Uhr auf einem Markt der Wertschätzer unterschiedliche Aussteller über ihre Projekte. Es gibt eine Diskussion zum Thema „Die Biene – Im Fadenkreuz zwischen Artenvielfalt und Landwirtschaft“. Bereits am Vorabend findet eine Weinprobe statt.