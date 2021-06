von Julia Lutz

Das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck darf am Donnerstag, 3. Juni, wieder öffnen, weil auch im Landkreis Tuttlingen die Bundesnotbremse außer Kraft tritt. „Es war eine lange Zeit der Schließung“, sagt Museumsleiter Andreas Weiß, „und so freuen wir uns jetzt umso mehr, endlich wieder Besucherinnen und Besucher im Museum begrüßen zu dürfen. Selbst unsere zwei Eselsdamen haben die täglichen Streicheleinheiten sehr vermisst.“

Dieses Jahr dreht sich alles rund um die Biene

Das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck öffnet mit Hygienekonzept, das heißt die Besucher müssen einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen oder genesen oder geimpft sein. Das Museumsdorf ist zu den üblichen Öffnungszeiten, dienstags bis sonntags, zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet. Im Mittelpunkt des Museums steht in diesem Jahr die Biene, denn das Bienenhaus aus Aixheim ist das Haus des Jahres 2021. Die moderne Ausstellung betrachtet das Thema „Biene“ in der Geschichte, aber auch in Bezug auf aktuelle Themen, wie Artenschutz und zeitgemäßes Imkern.

Erste Veranstaltungen geplant

Am Freitag, 4. Juni, um 15 Uhr findet eine offene Führung für Familien statt, am Sonntag, 6. Juni, um 10.30 Uhr eine Führung zum Thema Ernährung früher. Da die Plätze aktuell begrenzt sind ist eine Anmeldung unter Tel. 0 74 61/926 32 00 oder info@freilichtmuseum-neuhausen.de zwingend.