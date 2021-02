Nach der unerlaubten Wanderung in und um Mühlheim wenden sich Gemeinde- und Ortschaftsräte in einem offenen Brief an die Bevölkerung

Die Gemeinde- und Ortschaftsräte aus Mühlheim an der Donau verurteilen den Coronaverstoß bei einer Wanderung in einem offenen Brief an die Mitbürger aufs Schärfste. Darin heißt es, die Wanderung am 16. Januar sei nicht von einem Verein organisiert