Die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis Tuttlingen steigt weiter. Heute wurden 84 neue Fälle gemeldet, davon auch zwei in Buchheim und vier in Neuhausen ob Eck. Landrat Stefan Bär kündigt verstärkte Polizeikontrollen an.

In Neuhausen ob Eck sind aktuell 22 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Vier neue Fälle meldete das Landratsamt Tuttlingen am Freitag in der Gemeinde. In Buchheim wurden am Freitag zwei Neuinfektionen gemeldet. Ingesamt sind dort drei