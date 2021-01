Die positive Entwicklung im Landkreis Tuttlingen spiegelt sich auch in der Gemeinde Neuhausen ob Eck wieder. Die Corona-Fallzahlen sind gesunken.

Im Januar hat sich die Lage in Neuhausen ob Eck etwas entspannt. Derzeit sind noch elf Bürger in der 3800 Seelengemeinde mit Covid-19 infiziert. Bis in der vergangenen Woche bewegte sich die Zahl der Corona-Fälle über Wochen hinweg zwischen 20 und