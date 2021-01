Im Landkreis Tuttlingen haben sich am Freitag die ersten 50 Bürger im Kreisimpfzentrum gegen Covid-19 impfen lassen. Die Impftermine waren am Dienstag innerhalb von 30 Minuten vergeben. Wann gibt es neue Termine?

Am Freitag wurden im Kreisimpfzentrum in der Kreissporthalle Tuttlingen die ersten 50 Bürger gegen Covid-19 geimpft. Die Nachfrage nach Impfterminen sei sehr hoch, sagte Landrat Stefan Bär am Freitag. Am Dienstag seien innerhalb von 30 Minuten alle